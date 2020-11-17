Россию снова обвинили в хакерских атаках. МИД отреагировал

Очередным сообщением об атаках "российских хакеров" отметились западные СМИ. Ранее стало известно, что некие "атаки" зафиксировали даже в компании Microsoft, а направлены они были против разработчиков вакцины от коронавируса.

Комментируя ситуацию, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил: подобные высказывания стоит воспринимать как "дань моде".

"Москва сожалеет о такой тенденции. Такие обвинения стали политической модой, дань которой отдают в том числе и IT-корпорации в США. Нам не нужно ничего, кроме нормального отношения к тем разработкам, которые уже имеются в России и продвигаются в том числе в контактах с зарубежными партнерами", — высказался Рябков.

По данным на 17 ноября Россию обвинили в атаках инфраструктуры компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее. Все компании занимаются разработкой и тестированием вакцин от коронавируса.

По словам Рябкова, американцы упорно избегают диалога по подобным вопросам и предпочитают просто выдвигать обвинения.

По материалам сайта ria. ru.