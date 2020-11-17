Недавно в социальных сетях появилось высказывание о том, что жители Германии "слепо пойдут" за Меркель так же, как пошли за Гитлером в 39-м году.
Примечательно, что эти слова приписываются российской лидеру Владимиру Путину. Однако пресс-секретарь президента поспешил напомнить, что глава государства не пользуется социальными сетями.
"С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети", — пояснил Дмитрий Песков.
Пандемию коронавируса можно остановить за две недели, просто разорвав цепочку передачи инфекции.