Песков напомнил европейцам, что Путин не использует соцсети

Недавно в социальных сетях появилось высказывание о том, что жители Германии "слепо пойдут" за Меркель так же, как пошли за Гитлером в 39-м году.

Примечательно, что эти слова приписываются российской лидеру Владимиру Путину. Однако пресс-секретарь президента поспешил напомнить, что глава государства не пользуется социальными сетями.