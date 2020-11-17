Жириновский недоволен работой МИД России: "Видим ошибки"

Несмотря на успешную и плодотворную работу российских дипломатов, которая во многом позволила установить мир в районе Нагорного Карабаха, некоторые политики раскритиковали МИД за "ошибки". В числе критиков оказался и Владимир Жириновский.

Лидер "ЛДПР" рассказал СМИ: в МИД ему рекомендовали перестать контактировать с Арменией. Такое указание Жириновского возмутило, о чём он не преминул высказаться.

"Мы единственные, кто занимаются СНГ. У нас контакты с некоторыми партиями в Армении. Так нам в МИДе советуют не поддерживать контакты — вот вам дипломаты наши! Надо поддерживать, чтобы влиять", — уверен Жириновский.

Также политик указал дипломатам МИД на ошибки в их работе, отметив, что "видит ошибки".

"Видим ошибки нашего МИДа, ответственность за СНГ, за Молдавию — проиграли, Карабах", — резюмировал Жириновский.

Напомним: ранее благодаря миру в регионе стал возможен обмен погибшими, число которых превысило 200 человек. Также планируется работа по обмену военнопленными.

По материалам сайта regnum.ru.