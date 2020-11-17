Несмотря на успешную и плодотворную работу российских дипломатов, которая во многом позволила установить мир в районе Нагорного Карабаха, некоторые политики раскритиковали МИД за "ошибки". В числе критиков оказался и Владимир Жириновский.
Лидер "ЛДПР" рассказал СМИ: в МИД ему рекомендовали перестать контактировать с Арменией. Такое указание Жириновского возмутило, о чём он не преминул высказаться.
"Мы единственные, кто занимаются СНГ. У нас контакты с некоторыми партиями в Армении. Так нам в МИДе советуют не поддерживать контакты — вот вам дипломаты наши! Надо поддерживать, чтобы влиять", — уверен Жириновский.
Также политик указал дипломатам МИД на ошибки в их работе, отметив, что "видит ошибки".
"Видим ошибки нашего МИДа, ответственность за СНГ, за Молдавию — проиграли, Карабах", — резюмировал Жириновский.
Напомним: ранее благодаря миру в регионе стал возможен обмен погибшими, число которых превысило 200 человек. Также планируется работа по обмену военнопленными.
По материалам сайта regnum.ru.
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