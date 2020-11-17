Лукашенко рассказал о традиционных союзниках Белоруссии

В условиях, когда народ Белоруссии подвергается "беспрецедентному внешнему давлению", для страны очень важна поддержка партнёров и "друзей". Именно о тех, кто поддерживает Белоруссию активнее всего, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выступая в рамках совещания по вопросам внешней политики, Лукашенко отметил: в первую очередь стоит выделить Россию и Китай.

"При беспрецедентном внешнем давлении Беларуси оказана широкая поддержка нашими традиционными союзниками. Наиболее ощутимую помощь и поддержку в это непростое время мы получили от России, Китая и других государств. Тем самым ещё раз убедились, что друзья познаются в беде", — высказался президент.

Напомним, что от властей России Лукашенко получил кредит в 1,5 млрд долларов, за счёт которого Минск сумел оплатить в том числе поставки газа. А власти Китая ранее отмечали, что с Белоруссией их "связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства".

По материалам сайта inerfax.ru.