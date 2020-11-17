Власти России не работают над оказанием поддержки артистам и деятелям культуры, поскольку в стране не запрещены съёмки и работа театров.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько я знаю, каких-либо мер поддержки сейчас в данном случае не рассматривается. Съемки телевизионные и киносъемки не останавливаются. Они никак не запрещены с соблюдением всех требований наших санитарный властей. Вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, тоже работают, но с известными ограничениями. К сожалению, они неминуемы сейчас, в условиях свирепствующей пандемии. Это та ситуация, которая есть", — пояснил представитель Кремля.