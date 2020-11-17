Немецкие СМИ: при Байдене "Северный поток - 2" будет уничтожен

Занятной информацией делится немецкое издание Bild. Корреспонденты таблоида пообщались с бывшим советником по европейской энергобезопасности в Госдепартаменте США Бенджамином Шмиттом и выяснили — приход Байдена сулит проекту "Северный поток — 2" новые беды.

Как утверждает Шмитт, администрация Байдена вернется к тактике уговоров и надавит на Германию, чтобы та отказалась заканчивать работы по проекту.

"В самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе "Северный поток-2″ через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля", — сообщают корреспонденты Bild.

По словам Шмитта, Байден ещё в 2016 году понял всю опасность проекта и говорил об этом Обаме, выступая с критикой газопровода. И, возвращаясь в "большую игру", "Сонный Джо" не допустит осечки во второй раз.

"С приходом к власти Байдена газопровод будет полностью похоронен, несмотря на проложенные 95% труб и потраченные миллиарды долларов инвесторов", — уверен эксперт.

По материалам сайта ytro.ru.