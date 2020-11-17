"Единая Россия" придумала, как провести общепартийный съезд в декабре и не нарушить запрет на проведение массовых мероприятий.

Об этом порталу "Ура.ру" сообщил источник в партии.

"Сейчас нет возможности провести съезд, который предполагает около 400 участников. Поэтому решено изменить формат мероприятия, назвав его условно "Общепартийная конференция". Это позволит провести его по большей части в онлайн-формате. Такая конференция станет аналогом традиционного декабрьского съезда, где будет дан старт праймериз и подготовке к выборам. А в июне пройдет съезд, где выдвинем кандидатов в Госдуму", — пояснил источник.