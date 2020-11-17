Недовольство депутатов Рады политикой Владимира Зеленского в отношении закупки вакцин от коронавируса разгорается всё сильнее. Депутаты откровенно предлагают президенту "перестать зарабатывать" и разрешить наконец российские вакцины, чтобы помочь населению.
По ситуации высказался депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин. По словам депутата, которые прозвучали на всю страну в эфире канала ZIK, представители украинской власти забыли про опасности пандемии и думают лишь о деньгах.
"Эти "циничные рожи" умышленно ведут политику так, чтобы зарабатывать. Они создают кризисы, чтобы потом эти кризисы решать за наш с вами счёт", — высказался Кузьмин.
Депутат уверен: самое время попросить Россию о помощи — в частности, организовать производство вакцины на украинской территории.
"Президент Зеленский вместе с этим Шмыгалём должны были обратиться к Медведчуку с такой просьбой.И тогда, вполне возможно, Украина начала бы производить вакцину от коронавируса самой первой в Европе после, разумеется, России", — резюмировал Кузьмин.
Также против мер властей (в частности, "карантина выходного дня") выступили власти многих регионов страны.
По материалам сайта regnum. ru.
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