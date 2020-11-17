Без газет и телефонов: Роспечать и Россвязь могут ликвидировать

Интересные новости из Госдумы: очередная "оптимизация" может затронуть не только чиновников, но и ряд ведомств. По данным, которые приводит "РИА Новости", правительство задумалось о прекращении работы Роспечати и Россвязи.

Ситуацию прокомментировал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам парламентария, вопрос был поднят в рамках комплексной и системной оптимизации Минцифры.

"Кабмин может ещё пересмотреть подходы к существованию ряда структур при исполнительных органах. Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Помимо самого министерства есть два агентства и одна служба. К службе [Роскомнадзору] вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи, их будущее в правительстве обсуждается", — уточнил Хинштейн.

Напомним, что ранее Михаил Мишустин сообщил о сокращении числа чиновников на 5-10%, процесс начнётся уже с 1 января 2021 года. Высвободившиеся средства, по уточнённым данным, пойдут в фонды оплаты труда.

По материалам сайта ria. ru.