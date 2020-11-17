Мишустин: с 1 января начинаем оптимизацию штата госслужащих

В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин объявил, что с 1 января в России стартует реформа системы госуправления.

Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Глава кабмина обозначил сроки оптимизации аппарата чиновников - 3 месяца.

Проводить оптимизацию будет специально созданная рабочая группа правительства. Мишустин разъяснил, что перед тем, как сокращать ставки и должности, члены группы проанализируют работу всех федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении правительства и министерств. А уже на основании выводов комиссии будут приниматься решения по оптимизации.

Где, кого и на сколько сократят

Как следует из сообщения пресс-службы правительства, с 1 января по 1 апреля 2021 года будут сокращены штаты

центральных аппаратов федеральных органов - на 5%,

территориальных органов - на 10%.

"Резать" будут в основном за счёт имеющихся вакансий.

Уточняется, что «освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда».