Эксперт - об идее блокировки звонков мошенников: важна аккуратность

Интересный законопроект предложили эксперты Минцифры России. Согласно документу, россияне получат возможность пожаловаться на мошеннические телефонные звонки (так называемый фрод), и операторы связи будут обязаны проверить и в случае необходимости блокировать номер.

Насколько интересна данная инициатива? Комментирует ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Только на сайте "Правда. Ру".

Идея хорошая, но есть подводные камни

Законопроект нужен, уверен Муртазин: проблема есть, но законы пока не позволяют операторам блокировать мошенников. Но есть проблема понять регламент, согласно которому будут блокировать номера, из законопроекта невозможно.

"На сегодняшний день важно понимать, как это будет на практике работать. Наделить операторов возможностью блокировать мошеннические звонки — это важно. Но не менее важно, чтобы они имели инструменты для легальной борьбы с мошенниками", — считает эксперт.

Муртазин дополняет: система, которая позволит человеку пожаловаться на номер, может быть использована как инструмент нечестной конкуренции. Несколько звонков — и номер легально работающей компании окажется заблокирован по обвинению в мошенничестве.

При этом возможности у самих операторов есть — технически проект осуществим.

"Надо очень чётко и аккуратно подойти к этому закону, к законопроекту, чтобы не наломать дров. Это деликатная тема", — резюмирует Муртазин.

Специально для сайта "Правда. Ру".