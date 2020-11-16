Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Россиянин Айдов пожизненно отстранён от футбола за сдачу матчей
Глава белорусского хоккея внесен в "чёрный список" Латвии
Сотрудников ракетно-космической корпорации сократят в семь раз
"Не наш герой": в Челябинске испортили граффити с лицом Хабиба
На протесты в Минске вышли пенсионеры
Почему нельзя убивать пауков в доме?
Макрон раскритиковал англоязычную прессу: "Свободы забыты"
Онищенко рассказал, когда начнётся спад заболеваемости коронавирусом
При COVID-19 у пациентов в 30 раз чаще пропадает обоняние

Эксперт - об идее блокировки звонков мошенников: важна аккуратность

Интересный законопроект предложили эксперты Минцифры России. Согласно документу, россияне получат возможность пожаловаться на мошеннические телефонные звонки (так называемый фрод), и операторы связи будут обязаны проверить и в случае необходимости блокировать номер.

Эксперт - об идее блокировки звонков мошенников: важна аккуратность

Насколько интересна данная инициатива? Комментирует ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Только на сайте "Правда. Ру".

Идея хорошая, но есть подводные камни

Законопроект нужен, уверен Муртазин: проблема есть, но законы пока не позволяют операторам блокировать мошенников. Но есть проблема понять регламент, согласно которому будут блокировать номера, из законопроекта невозможно.

"На сегодняшний день важно понимать, как это будет на практике работать.

Наделить операторов возможностью блокировать мошеннические звонки — это важно. Но не менее важно, чтобы они имели инструменты для легальной борьбы с мошенниками", — считает эксперт.

Муртазин дополняет: система, которая позволит человеку пожаловаться на номер, может быть использована как инструмент нечестной конкуренции. Несколько звонков — и номер легально работающей компании окажется заблокирован по обвинению в мошенничестве.

При этом возможности у самих операторов есть — технически проект осуществим.

"Надо очень чётко и аккуратно подойти к этому закону, к законопроекту, чтобы не наломать дров. Это деликатная тема", — резюмирует Муртазин.

Специально для сайта "Правда. Ру".

Последние материалы
Макрон раскритиковал англоязычную прессу: "Свободы забыты"
Онищенко рассказал, когда начнётся спад заболеваемости коронавирусом
При COVID-19 у пациентов в 30 раз чаще пропадает обоняние
Харитонов про Яндиева: "Позор нашего спорта. Как Саша Емельяненко"
Эксперт - об идее блокировки звонков мошенников: важна аккуратность
В пять раз увеличилось число получателей пособий по безработице в РФ
Сафонов остался в Стамбуле и ждёт перепроверки теста на COVID-19
Кличко не устроила работа системы "Дій вдома"
У России нет главного в Молдавии - правды
"Барселона" устроит распродажу игроков зимой
Популярное
Российский шоу-бизнес
Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт

Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.

Штурм объяснила, зачем Колтовой взял замужнюю женщину в полёт
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Кремль
"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными
Российский шоу-бизнес
Джигарханян перед смертью повторно женился на Татьяне Власовой
Российский шоу-бизнес
Бывшая жена Джигарханяна отказалась прийти на его похороны
Любовь Степушова У России нет главного в Молдавии - правды Любовь Степушова Усам Оздемиров ШОС и БРИКС смогут противостоять "ястребам" США Усам Оздемиров Василий Амирджанов "Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом Василий Амирджанов
Комментарии
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
Соловьевские трели от "армянского радио"
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
"Декоммунизация" Тарусы — предтеча "ленинопада" и майдана?
"Система замерла в ожидании": в России объявлено о масштабной реформе
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента
В Москве на вакцинацию от коронавируса выделят 10 млрд рублей
Конец заморозке? Приднестровский конфликт могут начать решать
"Роскосмос" может стать торгово-развлекательным холдингом
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
У Белоруссии есть только два возможных пути
Соловьевские трели от "армянского радио"
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Мария Шукшина: Джигарханяна добили не годы, а "доблестные" ток-шоу
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Надо ли принимать Карабах в состав Российской Федерации?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников