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Мишустин отчитал региональных чиновников из-за коронавируса

Недоволен остался премьер-министр РФ Михаил Мишустин работой властей в регионах. Критику Мишустина вызвали действия — а точнее, "бездействия" региональных чиновников, связанные с коронавирусом.

Мишустин отчитал региональных чиновников из-за коронавируса

По данным Мишустина, работа по введению коронавирусных ограничений протекает плохо: в большинстве регионов меры или не вводят вообще, или вводят, но с сильным опозданием. В итоге жизни россиян оказываются под угрозой, указал Мишустин.

"Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создаёт нагрузку на систему здравоохранения", — уточнил премьер.

При этом, по словам Мишустина, федеральный "центр" подготовил все нужные нормативные и методические указания, согласно которым нужно работать в кризисных ситуациях. Однако проблемы в регионах возникают даже с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

По материалам сайта news. rambler.ru.

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