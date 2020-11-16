Мишустин отчитал региональных чиновников из-за коронавируса

Недоволен остался премьер-министр РФ Михаил Мишустин работой властей в регионах. Критику Мишустина вызвали действия — а точнее, "бездействия" региональных чиновников, связанные с коронавирусом.

По данным Мишустина, работа по введению коронавирусных ограничений протекает плохо: в большинстве регионов меры или не вводят вообще, или вводят, но с сильным опозданием. В итоге жизни россиян оказываются под угрозой, указал Мишустин.

"Это ставит под угрозу жизни и здоровье людей, создаёт нагрузку на систему здравоохранения", — уточнил премьер.

При этом, по словам Мишустина, федеральный "центр" подготовил все нужные нормативные и методические указания, согласно которым нужно работать в кризисных ситуациях. Однако проблемы в регионах возникают даже с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

По материалам сайта news. rambler.ru.