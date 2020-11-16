Датские эксперты: у властей не было права убивать 8 млн норок

Всё ещё бурно обсуждаются действия властей Дании, которые на фоне "коронавирусной истерии" отдали приказ на массовое уничтожение норок.

По данным властей, животные могли переносить коронавирус, однако затем этот факт был опровергнут. Более того — правительство страны, как оказалось, превысило свои полномочия.

По данным, прозвучавшим в эфире станции Sveriges Radio, дело обстояло так: власти заявили, что нужно убить 17 млн норок, в том числе — здоровых особей. По их мнению, животные переносили "мутировавший" вариант коронавируса, Cluster 5.

"Вскоре было обнаружено, что у правительства не было юридических оснований, чтобы приказать умерщвлять норок даже в здоровых стадах, и, по мнению некоторых экспертов, мутировавший вариант коронавируса уже исчез. В последний раз его обнаружили в сентябре", — уточнил корреспондент радио Дэвид Расмуссон.

По словам Расмуссона, директивы правительства не были подкреплены ни одним законом, что ставит под сомнение его компетентность.

По итогам "директивы норок" в Дании убили около 8 млн этих животных.

По материалам сайта regnum.ru.