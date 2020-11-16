"Не хотят - ну и не надо": Рябков - о позиции США по СНВ-3

Позицию Соединённых Штатов по договору СНВ-3 прокомментировал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. По мнению политика, администрация Штатов приняла для себя решение договор не продлевать и на все шаги России в плане урегулирования вопроса внимания не обращать.

Российские варианты для США оказались "некомфортными", несмотря на то, что эксперты предлагали перенести договор в режиме "как есть" на 2021 год и спокойно его проработать, а также показать данные по ряду ракет, вызвавших в Вашингтоне вопросы.

"Нынешняя администрация США приняла для себя решение не продлевать договор. Ну не хотят, и не надо, пусть не продлевают. После нескольких интенсивных раундов консультаций мы поняли, что есть шанс проверить подход США к продлению договора на один год, тем более, что американцы высказывались в пользу такого продления. Мы проявили гибкость и подтвердили готовность продлить договор на один год", — высказался по ситуации Рябков.

По материалам сайта news.rambler.ru.