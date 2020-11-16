Эксперт - о том, нужно ли отбирать транспорт за провоз "санкционки"

Необычный вариант борьбы с любителями незаконного предпринимательства предложил глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Политик отметил: стоит конфисковать не только товар, но и транспорт.

Миронов считает, что нынешние законы слишком мягкие и не позволяют судьям обеспечить должное наказание для торговцев и перевозчиков "санкционки".

Насколько рационально такое предложение? Мнением делится первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в Госдуме РФ Владимир Гутенев.

Кто нарушает закон, а кто - жертва обстоятельств?

"Я не очень уверен, что это предложение в случае его реализации будет справедливо. Очень часто привлекаемая организация, которая собирает и доставляет груз, не проверяет его происхождение. Это задача в большей степени надзорных и правоохранительных органов", — комментирует Гутенев.

Эксперт считает, что те предприниматели, которые работают законно, могут оказаться в сложной ситуации из-за заказчика, который занялся подлогом документов или предоставил недостоверные сведения.

"Считаю, что это не совсем правильно, точнее, совсем неправильно. Должен отвечать тот, кто нарушает закон. А транспортные компании, экспедиторы могут незаслуженно пострадать в данной ситуации", — отмечает Гутенев.

Отвечать должны "горе-бизнесмены"

Инициатива, добавляет эксперт, встретит неприятие со стороны бизнеса, который занимается перевозками грузов. Но если говорить о ситуации с наказанием за "санкционку" в целом, то с Мироновым можно согласиться.

"Необходимо вводить гораздо более жёсткие санкции для тех, кто занимается контрабандой, ввозом контрафактной продукции. В этом плане я абсолютно с ним солидарен", — отмечает Гутенев.

Далее Миронов отмечает: необходимо ввести штрафы, запрет на въезд в Россию для водителей большегрузов, если они попались на ввозе санкционной продукции. Речь идет о физических лицах — о водителях. Если они индивидуальные предприниматели и ввозят "санкционку" как владельцы бизнеса автоуслуг, в этом случае нужно с Мироновым согласиться, считает Гутенев.

"Мне кажется, что санкции должны налагаться, причем они должны быть жёсткие с финансовой точки зрения. Но налагаться именно на тех, кто осознанно занимается перевозкой "санкционки" как бизнесом", — резюмирует эксперт.

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