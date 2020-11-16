Президент России Владимир Путин 16 ноября проведёт совещание Совета безопасности, на котором будет представлен проект антитеррористической стратегии до 2030 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, проект представит глава МВД Владимир Колокольцев.

"В середине дня президент проведет заседание совета безопасности России. Это большой совет безопасности… Тема чрезвычайно важная — это совершенствование государственной антинаркотической политики. Дело в том, что с 10 по 20 год реализовывалась стратегия государственной антинаркотической политики… В 20 году план был выполнен, и как раз об этом доложит участникам совбеза министр внутренних дел Колокольцев. И также он представит проект новой стратегии на период до 30 года", — отметил Песков.