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Путин проведёт совещание Совета безопасности

Президент России Владимир Путин 16 ноября проведёт совещание Совета безопасности, на котором будет представлен проект антитеррористической стратегии до 2030 года.

Путин проведёт совещание Совета безопасности

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, проект представит глава МВД Владимир Колокольцев.

"В середине дня президент проведет заседание совета безопасности России. Это большой совет безопасности… Тема чрезвычайно важная — это совершенствование государственной антинаркотической политики. Дело в том, что с 10 по 20 год реализовывалась стратегия государственной антинаркотической политики… В 20 году план был выполнен, и как раз об этом доложит участникам совбеза министр внутренних дел Колокольцев. И также он представит проект новой стратегии на период до 30 года", — отметил Песков.

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