Ещё с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения заявляла об участии турецких наёмников в боевых действиях на стороне Азербайджана.
Теперь турецкие военные будут размещены на территории Азербайджана официально. Такое поручение дал президент Турции Тайип Эрдоган.
Однако в Кремле не видят в этом ничего сверхъестественного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "внутренним делом Турции".
"Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных — это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции", — заявил представитель Кремля.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.