Турецкие военные в Азербайджане: как реагирует Кремль?

Ещё с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе Армения заявляла об участии турецких наёмников в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Теперь турецкие военные будут размещены на территории Азербайджана официально. Такое поручение дал президент Турции Тайип Эрдоган.

Однако в Кремле не видят в этом ничего сверхъестественного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "внутренним делом Турции".