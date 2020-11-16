В российской Госдуме согласны с позицией Пашиняна по итоговым результатам Карабахского конфликта. Напомним: политик признал себя ключевым ответственным за ситуацию человеком и "должен предстать перед народным судом".
По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлёва (партия "Родина"), Пашинян всё сделал верно — однако не факт, что его смогут понять и уж тем более простить.
"Тут Пашинян прав. Он несёт ответственность не только за карабахский конфликт, но и за общий кризис в Армении.
И напрасно надеется на то, что его поймут и простят", — высказался Журавлёв.
Напомним, что по итогам "Карабахского мира" часть территорий НКР отошла Азербайджану. Многие жители, недовольные таким развитием событий, начали массовую эвакуацию в сторону Армении, при этом сжигая за собой дома и другие здания.
По материалам сайта regnum.ru.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.