Депутат Госдумы: Пашинян зря надеется на понимание и прощение

В российской Госдуме согласны с позицией Пашиняна по итоговым результатам Карабахского конфликта. Напомним: политик признал себя ключевым ответственным за ситуацию человеком и "должен предстать перед народным судом".

По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлёва (партия "Родина"), Пашинян всё сделал верно — однако не факт, что его смогут понять и уж тем более простить.

"Тут Пашинян прав. Он несёт ответственность не только за карабахский конфликт, но и за общий кризис в Армении. И напрасно надеется на то, что его поймут и простят", — высказался Журавлёв.

Напомним, что по итогам "Карабахского мира" часть территорий НКР отошла Азербайджану. Многие жители, недовольные таким развитием событий, начали массовую эвакуацию в сторону Армении, при этом сжигая за собой дома и другие здания.

По материалам сайта regnum.ru.