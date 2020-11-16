"Коронаштрафы": сколько россияне платят за нарушение режима

По всей России власти регионов ввели так называемые коронавирусные штрафы — их выписывают людям, нарушающим масочный режим и прочие свеженаписанные правила. Сколько же денег собрали с россиян по "коноравирусным" статьям? Давайте посчитаем на примере Свердловской области.

Итак, из Свердловской области пришли свежие данные облсуда. Согласно отчётам, суммарно жители области накопили штрафов на 77 млн рублей.

"Статистика ведётся с 3 апреля 2020 года. За это время составлено более 32 тысяч протоколов, из них более 31 тысячи в отношении физлиц", — уточняют в ведомстве.

Согласно данным Росстата, население Свердловской области составляет 4 310 681 человек. Простое арифметическое действие — и нам известна сумма штрафа в пересчёте на одного человека: примерно 18 рублей (17,9). Каждый житель области — от грудного младенца до глубокого старика — "должен уплатить" 18 рублей "за коронавирус".

"Граждан штрафуют, главным образом, за нарушение масочного режима и социального дистанцирования", — пишут обычно в таких случаях в пресс-релизах для СМИ.

Только про переполненный общественный транспорт (в котором "дистанцию" не удержишь при всём желании) или про нехватку средств (самые простые маски нужно менять примерно раз в два часа) почему-то вспоминают редко...

По материалам сайта ura. news.