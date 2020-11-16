Чиновники Минцифры обяжут операторов связи блокировать мошенников

Интересный законопроект предложили эксперты Минцифры России. Согласно документу, россияне получат возможность пожаловаться на мошеннические телефонные звонки (так называемый фрод), и операторы связи будут обязаны проверить и в случае необходимости блокировать номер.

В законопроекте уточняется, что фрод становится возможен благодаря нелегальному получению телефонных номеров, а также работы через специальное оборудование, меняющее номера, с которых идёт вызов. Это — прямое нарушение прав владельцев номеров, отмечают чиновники.

Масштабы работы мошенников удивляют: по данным из недр Минцифры, только за третий квартал 2020 года и только от экспертов Банка России операторам пришёл список из 9,6 тыс. номеров, с которых звонили мошенники.

Обсуждение законопроекта состоится сегодня, 16 ноября. Участие в работе примут как эксперты Минцифры, так и представители РКН, Банка России и ФСБ.

По материалам сайта finanz. ru.