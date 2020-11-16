Интересный законопроект предложили эксперты Минцифры России. Согласно документу, россияне получат возможность пожаловаться на мошеннические телефонные звонки (так называемый фрод), и операторы связи будут обязаны проверить и в случае необходимости блокировать номер.
В законопроекте уточняется, что фрод становится возможен благодаря нелегальному получению телефонных номеров, а также работы через специальное оборудование, меняющее номера, с которых идёт вызов. Это — прямое нарушение прав владельцев номеров, отмечают чиновники.
Масштабы работы мошенников удивляют: по данным из недр Минцифры, только за третий квартал 2020 года и только от экспертов Банка России операторам пришёл список из 9,6 тыс. номеров, с которых звонили мошенники.
Обсуждение законопроекта состоится сегодня, 16 ноября. Участие в работе примут как эксперты Минцифры, так и представители РКН, Банка России и ФСБ.
По материалам сайта finanz. ru.
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