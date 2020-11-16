Кургинян: диалог между турецкими и украинскими военными усилился

Украина готова объединиться с Турцией, чтобы отомстить России. Взаимный диалог, особенно по военным вопросам, усилился достаточно, чтобы "ожидать чего-то на Донбассе".

Рассказывая о возможном союзе, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян поделился подробностями в студии шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым". Он отметил: угроза растёт день ото дня.

"Украина поехала перенимать турецкий опыт. Диалог между турецкими и украинскими военными усилился, готовьтесь к чему-то в Донбассе. Если Турция заявляет всерьез о неоосманизме и пантюркизме, первая территория — Крым, следующая территория — Северный Кавказ, дальше — Поволжье. Дальше уже вопрос о том, когда они вспомнят, чья была Бессарабия. Вот когда это полностью оформится всерьёз, мы окажемся перед очень крупной угрозой. И она прямо формируется день ото дня", — высказался Кургинян.

По мнению эксперта, в деле замешана и Великобритания: бывший посол Великобритании в Турции Ричард Мур активно продвигает в руководстве Турции "курс на неоосманизм".

По материалам сайта regnum.ru.