Президент России Владимир Путин впервые за долгое время провёл очное совещание с руководством Министерства обороны и представителями ОПК.
Кресло главы государства стояло на большом расстоянии от других участников совещания. Когда Путин заметил это, то решил пошутить.
"Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?" — спросил президент.
"Владимир Владимирович, мы вас боимся", — ответил министр обороны Сергей Шойгу.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.