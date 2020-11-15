"Боитесь?": Путин пошутил на совещании с военными

Президент России Владимир Путин впервые за долгое время провёл очное совещание с руководством Министерства обороны и представителями ОПК.

Кресло главы государства стояло на большом расстоянии от других участников совещания. Когда Путин заметил это, то решил пошутить.