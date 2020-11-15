Ранее Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать съёмки новогодних "голубых огоньков".
Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин усмотрел в словах певца призыв к саботажу, который карается по закону.
"Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съёмок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонёк", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу", — заявил политик.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.