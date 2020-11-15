"Коммунисты России" призывают оштрафовать Меладзе

Ранее Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать съёмки новогодних "голубых огоньков".

Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин усмотрел в словах певца призыв к саботажу, который карается по закону.