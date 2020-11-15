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"Коммунисты России" призывают оштрафовать Меладзе

Ранее Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать съёмки новогодних "голубых огоньков".

Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин усмотрел в словах певца призыв к саботажу, который карается по закону.

"Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съёмок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонёк", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботажу", — заявил политик.

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