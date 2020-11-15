В Госдуме предложили "деоккупировать" Украину

Ранее на Украине заявили о создании "крымской платформы", где планируется обсуждать возвращение Крыма в состав Украины.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать ответную платформу по деоккупации Украины от националистов и избавления от внешнего управления.