Ранее на Украине заявили о создании "крымской платформы", где планируется обсуждать возвращение Крыма в состав Украины.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил создать ответную платформу по деоккупации Украины от националистов и избавления от внешнего управления.
"Киевские власти вынашивают идею о проведении некоего крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", — пояснил парламентарий.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.