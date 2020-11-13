Путин: мы проходим через серьёзные испытания, связанные с пандемией

Россия оказалась в сложной ситуации — страна проходит тяжёлое испытание коронавирусом. Однако россияне достойно его выдерживают, совершая "пронзительные" поступки. К счастью, российские эксперты уже создали два препарата против коронавируса и готовы помочь в том числе мировому сообществу.

Примерно такими мыслями поделился глава государства на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Рассказывая о новых вакцинах и их влиянии на жизнь россиян, Владимир Путин отметил: отечественные разработки эффективны, люди не заболевают либо ощущают лишь лёгкие симптомы.

"В этом году, как было всегда в период испытаний, а мы проходим через серьёзные испытания, связанные с пандемией. Обычные граждане, молодые люди, медицинские работники, предприниматели совершили, совершали, совершают пронзительные, восхищающие своим великодушием и сердечностью поступки", — отметил Путин.

По материалам сайта news. rambler. ru.