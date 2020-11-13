Миронов предложил конфискацию транспорта с "санкционкой"

Необычный вариант борьбы с любителями незаконного предпринимательства предложил глава "Справедливой России" Сергей Миронов. Политик отметил: стоит конфисковать не только товар, но и транспорт.

Миронов считает, что нынешние законы слишком мягкие и не позволяют судьям обеспечить должное наказание для торговцев и перевозчиков "санкционки".

"Наказание за контрабанду "санкционки" должно отбивать охоту это делать, в частности, необходимо ввести конфискацию транспортных средств, штрафы, а также запрет на въезд в Россию для водителей большегрузов, если они попались на ввозе санкционной продукции", — высказался Миронов.

Напомним, что ранее пришли данные по "санкционке" из Россельхознадзора. Глава ведомства Сергей Данкверт привёл цифры: задерживается только 10% всей ввозимой санкционной продукции.

По материалам сайта regnum.ru.