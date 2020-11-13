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Эксперт - о победе уборщицы на выборах: ничего удивительного

Неожиданный поворот в "деле о победе уборщицы на выборах": Марина Удгодская останется на завоёванном посту и будет руководить поселением. Женщина приняла такое решение благодаря поддержке местных депутатов.

Эксперт - о победе уборщицы на выборах: ничего удивительного

Напомним суть коллизии: выборы главы Повалихинского сельского поселения закончились проигрышем представителя "Единой России" Николая Локтева, который ранее и был главой. Локтев набрал всего 34,04%, тогда как за Удгодскую проголосовали 61,7% жителей.

Такие ситуации — показатель недоверия власти? Получится ли у Удгодской руководить лучше, чем предшественник? Рассказывает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Эксклюзивно на "Правде. Ру".

"Ничего удивительного в ситуации нет"

"По поводу недоверия к власти: это отдельно взятое сельское поселение, о котором в своем субъекте 99% жителей не знают. Поэтому, конечно, для всей страны это абсолютно нерепрезентативная ситуация. Забавный, прикольный момент, по поводу которого можно похихикать", — уверен Солонников.

Эксперт отмечает: в зарубежных странах есть случаи, когда мэром выбирают, например, кота. На общий фон электоральной активности и доверия к системе выборов это никак не влияет.

"Если у нас возможны такие случаи, то это говорит о работающей системе выборов. Даже уборщицу, которая была гарантированным "спойлером", могут выбрать. Значит, у людей есть свобода выбора, значит, они свободны в своих действиях", — подчёркивает Солонников.

В данном конкретном случае, считает эксперт, это голосование "от противного". Оно достаточно хорошо известно в выборных процессах: люди голосуют не за кого-то, а против кого-то.

"Такое часто бывает, такое бывает и у сильных политиков, и в конкурентных выборах.

Такие примеры мы видели на выборах 2018 года, когда в ряде субъектов голосовали не столько за того или иного кандидата в губернаторы, сколько против действующей власти.

Это касается и Хакасии, и Хабаровского края, и ряда других регионов. Поэтому ничего удивительного, ничего сверхъестественного в данном событии нет", — отмечает Солонников.

Дальше всё зависит от Удгодской

Есть ли у девушки возможность реально руководить или нет, это тоже отдельный вопрос, считает эксперт. Есть много примеров, когда формальный глава практически не исполнял своих обязанностей, за него работали замы, а глава в лучшем случае выполнял представительские функции. Это тоже не нонсенс в управленческой системе.

Вопрос в том, уточняет эксперт, не подпишет ли девушка случайно бумагу, которую подписывать бы не следовало: например, по незнанию ситуации или по неопытности.

"У неё будет возможность получить соответствующее образование, может быть, поступить в заочную академию госслужбы, государственной, муниципальной службы, получить диплом.

Есть любые варианты развития данной ситуации.

На фоне всей страны ничего сверхъестественного не произошло в данных выборах. А как будет личная судьба этого человека развиваться зависит во многом от него и оттого, какой выбор он сделает", — резюмирует Солонников.

Специально для "Правды. Ру".

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