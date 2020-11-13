"Морковка для Киева": представим, что Украину взяли в ЕС

Интересный результат дали опросы общественного мнения, проведённые экспертами Киевского международного института социологии. С целью определить, хотят ли украинцы в ЕС, они в течение недели собирали данные - и результат удивляет.

Несмотря на все обещания и заверения Зеленского в "западном курсе" страны и скорой евроинтеграции (в том числе с НАТО), только 49% жителей страны готовы стать частью ЕС.

Представим, что Украину всё-таки взяли в ЕС. Какие "плюсы" и "минусы" получили бы её жители? Рассказывает Наталья Витренко, народный депутат Украины второго и третьего созыва, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ), народный депутат Украины второго и третьего созыва, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ). Только на "Правде. Ру".

"Минусов будет больше"

«Я убеждена, что минусов будет больше, чем плюсов. Потому что ядру Европейского союза, самым мощным станам ЕС, конкуренты не нужны. Им нужна обслуга, сырьевая база, рынок дешёвой рабочей силы - это их может интересовать в Украине», - уверена Витренко.

Самый большой вопрос, отмечает эксперт: нужна ли в принципе ЕС Украина? Несмотря на отток населения, в стране всё ещё живут 30 млн человек, которых нужно будет обеспечивать европейскими стандартами: стандартами зарплаты, стандартами потребления.

«Желания брать 30-миллионный «довесок», равно как и возможностей это сделать, у Европейского союза нет», - высказывается Витренко.

Приглашение в ЕС - "морковка" для Киева?

Эксперт выделяет несколько ключевых моментов:

перспективы того, что Украину примут в ЕС, нет;

если бы Украину в ЕС всё же приняли бы, то она получила бы больше минусов, чем плюсов.

«Именно эта «морковка» [приглашение в ЕС] использовалась всегда ставленниками Запада для того, чтобы народ Украины, как козу, вести за собой, уводя от России, от восточного вектора, от перспективы возрождения экономики и организации нормальной жизни на своей территории, в сторону Запада», - резюмирует Витренко.

Специально для "Правды. Ру"