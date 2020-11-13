Небензя: Байден понимает необходимость продления ДСНВ

Если в президентской гонке после окончательного подсчёта голосов победит Джо Байден, то договор СНВ может быть продлён. Однако администрация Байдена вряд ли выступит за "смягчение позиции" по этому вопросу.

Комментируя работу по ДСНВ, постпред России при ООН Василий Небензя отметил: Байден, конечно же, осознаёт необходимость продления соглашения. Но есть нюансы.

"Это не значит, что у нас все будет очень гладко в области вооружений и разоружения с американцами, если придет демократическая администрация. Но то, что Байден понимает необходимость продления ДСНВ — это факт, о чем говорил, кстати говоря, Владимир Владимирович [Путин] не так давно", — рассказал о ситуации дипломат.

Напомним, что в текущем виде договор СНВ прекращает действовать в феврале 2021 года. Российская сторона ранее предлагала Штатам продлить договор по принципу "как есть" на год, чтобы спокойно его доработать, но получила отказ.

По материалам сайта regnum. ru.