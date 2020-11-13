Едкий комментарий посла Азербайджана по "Ми-24": в МИД РФ возмущены

Резкую критику вызвали слова посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль-оглы. Политик, комментируя инцидент с уничтожением российского "Ми-24", сообщил прессе, что "на войне как на войне — всякое может быть".

Высказывание Бюльбюль-оглы звучит, мягко говоря, двусмысленно, на что и указали в МИД России. По мнению представителей ведомства, подобные заявления — огромная ошибка, и российская сторона очень надеется, что подобных высказываний представители Азербайджана больше себе не позволят.

"Если Россия исповедовала бы принцип "на войне как на войне", то ответ был бы сокрушительным", — отметили в МИД России.

Также в Москве ждут тщательного расследования инцидента и последующего наказания виновных.

Напомним, что российский вертолёт сбили в районе армянского поселения Ерасх, которое расположено около границы с Азербайджаном. "Ми-24", по уточнённым данным, сопровождал российскую колонну к базе.

По материалам сайте regnum. ru.