Недовольны остались российские эксперты предложением о введении электронного голосования. Василий Небензя, постпред России при ООН, отметил: данный шаг может непоправимо ударить по авторитету ГА ООН.
Выступая "от имени" других недовольных новым вариантом голосования, в том числе Китая, Венесуэлы, Ирана и Сирии, Небензя подчеркнул: проект буквально "навязывают".
"Хотели бы выразить категорическое несогласие с навязываемым нам проектом решения "Процедура принятия решений в Генеральной Ассамблее, когда проведение очного заседания невозможно" и призвать все государства не поддерживать его.
Это решение может нанести серьёзный непоправимый ущерб авторитету Генеральной Ассамблеи и легитимности принимаемых ею решений", — высказался Небензя.
Напомним суть предложения: в документе, который подготовили эксперты Австрии, Латвии, Норвегии и Грузии, добавлена новая возможность для председателя ГА ООН. По своему усмотрению он сможет остановить очное заседание и попросить всех использовать электронное голосование "в виртуальной среде".
По материалам сайта tass. ru.
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