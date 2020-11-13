Недовольны остались российские эксперты предложением о введении электронного голосования. Василий Небензя, постпред России при ООН, отметил: данный шаг может непоправимо ударить по авторитету ГА ООН.

Выступая "от имени" других недовольных новым вариантом голосования, в том числе Китая, Венесуэлы, Ирана и Сирии, Небензя подчеркнул: проект буквально "навязывают".

"Хотели бы выразить категорическое несогласие с навязываемым нам проектом решения "Процедура принятия решений в Генеральной Ассамблее, когда проведение очного заседания невозможно" и призвать все государства не поддерживать его.

Это решение может нанести серьёзный непоправимый ущерб авторитету Генеральной Ассамблеи и легитимности принимаемых ею решений", — высказался Небензя.