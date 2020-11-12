В четверг, 12 ноября состоялась встреча лидеров России и Абхазии, организованная в Сочи. Главы двух стран пообщались на множество тем, отметив, что взаимное партнёрство будет развиваться и дальше.
Говоря о роли Абхазии в российской политической повестке, Владимир Путин подчеркнул: страна остаётся "партнёром номер один".
Невероятная цифра: 70% оборота всей абхазской экономики, оказывается, приходится на Россию. Ведётся активная работа не только по туристическому направлению, но и по развитию коммуникаций, сельскохозяйственных проектов.
"Всё это может быть и должно быть предметом нашего сегодняшнего обсуждения", — сказал Владимир Путин.
"Мы вам за поддержку признательны. Друзья, как известно, познаются в беде. В последнее время в условиях пандемии мы ещё раз эту поддержку почувствовали", — выразил признательность Аслан Бжания.
По материалам сайта aif. ru.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.