МИД РФ: поздравлять Байдена будем после официальных результатов

Российский МИД озвучил официальную позицию по "поздравлениям Байдена". В Москве отправят поздравительные телеграммы только тогда, когда станут известны официальные итоги выборов, заверенные по американским законам.

Между тем многие мировые лидеры уже не только поздравили Байдена с победой, но и успели обсудить первые контуры будущей работы. Например, поздравил Байдена Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.

Комментируя "отказ от поздравлений", Сергей Лавров подчеркнул: ранее озвученные широкой общественности итоги выборов в основе своей имеют лишь данные каналов вроде CNN и сводки из социальных сетей.

"Поздравления обычно направляют после того, как официально объявлены результаты выборов. В США этого не произошло", — резюмировал Лавров.

Отметим, что по результатам опроса общественного мнения вскрылась любопытная схема голосования: многие люди предпочли голосовать не "за", а "против".

По материалам сайта aif. ru.