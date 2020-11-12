Лавров о Белоруссии: "протесты сходят на нет"

Волнения в Белоруссии продолжаются и вызывают обеспокоенность Москвы. Однако стоит понимать, что постепенно людей на улицах становится меньше, и властям стоит задуматься над организацией конструктивного диалога во избежание "новой волны" беспорядков.

Рассказывая о ситуации в Белоруссии, глава МИД России Сергей Лавров сообщил: пора "успокоить ситуацию" и услышать людей, готовых к диалогу.

"Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет, число участников несанкционированных акций сокращается. Как я понимаю, в последнее воскресенье было несколько тысяч — от трёх до пяти, мне сказали. Ну, это совсем не те цифры, какие были раньше, когда более 100 тысяч выходили на улицу", — высказал мнение Лавров.

Политик отметил, что оппозиция вполне может стать участником политического диалога с официальным Минском. И жаль, что оппозиция за рубежом такого желания не выказывает, резюмировал Лавров.

"Оппозиция, которая сейчас работает из-за границы, — из Вильнюса, из Варшавы — занимает другую позицию, она не хочет никакого диалога, никакой конструктивной контрпрограммы у нее нет, кроме как свержение президента Лукашенко, требование его отставки и требование новых президентских выборов", — подчеркнул он.

По материалам сайта ria. ru.