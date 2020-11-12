Россия вводит ответные санкции "по делу Навального"

Россия подготовила и начала вводить санкции против некоторых представителей немецких и французских властей. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По данным Лаврова, версия Москвы не изменилась: не исключено, что политика отравили или в самолёте на пути в Германию, или в самой Германии.

Напомним, ранее представители Германии отказались предоставлять российским правоохранителям данные по инциденту, поскольку в России всё ещё не начали официальное расследование. Без открытия дела, полагают западные эксперты, и смысла предоставлять данные нет.

"У нас есть все основания полагать, что всё, что с (Навальным) произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолёте, куда его погрузили и повезли в клинику Charite", — высказался Лавров.

По материалам сайта news. rambler. ru.