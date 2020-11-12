Лавров: армянская оппозиция пытается спекулировать на теме Карабаха

Попытки оппозиции Армении как-то разогреть тему войны и необходимости в неё вступать — лишь спекуляции. И власти страны обязаны взять роль учителя на себя и рассказать людям, почему и как урегулировали конфликт.

Рассуждая на тему карабахского кризиса, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил: мир очень выгоден и нужен, потому что он сыграет ключевую роль в возрождении региона.

"Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации. Там, безусловно, есть искренние люди, которым, наверное, обидно, что всё так завершается на данном этапе. Хотя иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в каком они были месяц, полтора, два назад, не должно было быть", — высказался Лавров.

Политик отметил: мир позволит "разблокировать коммуникации", в том числе обеспечить транспортную, экономическую взаимосвязи для всех жителей региона. И это станет прекрасным подспорьем для подъёма экономики Армении.

По материалам сайта tass. ru.