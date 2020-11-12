Познер заявил, что Штаты "остановились в развитии". Прав ли он?

Развитие Соединённых Штатов остановилось примерно на президентстве Кеннеди, а затем начался спад. При этом признаки спада заметны достаточно давно, и на "пик могущества" Вашингтон может уже и не забраться.

Рассказывая о выборах в США, журналист и телеведущий Владимир Познер отметил: Дональд Трамп обещал сделать Америку "снова великой", но за четыре года особых успехов не добился.

Действительно ли это так? Если да, кто заменит "американских смотрителей на страже мирового порядка"? Журналисты "Правды. Ру" пообщались с экспертом, чтобы узнать ответ. Рассказывает Юрий Глущенко, эксперт по международным отношениям, кандидат экономических наук.

Америка больше не "светоч демократии"?

"Спорный тезис. Америка имеет свойство быстро восстанавливаться, преодолевать трудности, правда, за счет других, но тем не менее", — рассказывает эксперт.

По мнению эксперта, в ближайшие 10-15 лет не будет никого, кто смог бы "заменить" Штаты на посту "мирового смотрителя". Хотя с точки зрения экономического могущества весьма конкурентоспособен Китай.

Европейский союз в пределах тех раздоров, которые у них сейчас существуют, и внутри, на роль конкурента не годится.

Россия с точки зрения военной, экономической встала на ноги. Но, с другой стороны, есть опасность, что старые отрасли (нефть, газ) в условиях того, что в Европе будет развиваться "зелёная" экономика, на какое-то время вызовут проблемы, продолжает Глущенко.

"С точки зрения позиции "Америка — светоч демократии" — да, пик пройден. Погромы, Black live matters, — это всё неуправляемая демократия. Когда президенту средства массовой информации затыкают рот, когда вся "демократическая" обрушивается на него. Страна, американские СМИ объявили войну своему президенту. Это теперь называется "демократия", — резюмирует Глущенко.

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