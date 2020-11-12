Эксперт - о санкциях против "Газпрома": Штаты "расчищают рынок"

Американские санкции по "Северному потоку-2", ранее "накрывающие" почти всю Европу, становятся более точечными. В США определили главного виновника — компанию "Газпром" — и намерены усложнить ему жизнь по максимуму.

Насколько опасны санкции для "Газпрома"? "Национальное достояние" выдержит удар? Комментирует специально для читателей "Правды. Ру" Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности. Только на сайте "Правда. Ру".

Штаты расчищают рынок: в ЕС будут недовольны

"Мне не показалось, что это какое-то заявление о катастрофичности санкций, скорее, это описание картины, контекста, к чему ведут эти санкции, на что направлены. Здесь я согласен с главой "Газпром экспорта" Еленой Бурмистровой: Соединённые Штаты через санкции пытаются получить неконкурентные преимущества на европейском рынке и тем самым сделать более конкурентоспособным свой газ, получить более высокую цену за него и расчистить пространство на рынке", — рассказывает эксперт.

По мнению Гривача, данная стратегия не просто ошибочна, но и опасна. Европейцы вынуждены создавать и усиливать механизмы, ограничивающие конкурентоспособность газа в энергобалансе. И Соединённые Штаты это тоже ощутят.

Сами себе проблема: Штатам санкции тоже невыгодны?

"Нельзя сказать, что европейцы не стали бы создавать такие механизмы. А так у них больше стимулов, когда они понимают: крупный партнер и поставщик, даже союзник, занимается неприкрытым протекционизмом для себя и ограничением конкуренции на европейском рынке", — дополняет Гривач.

Это создаёт сложности для завершения проекта, уверен эксперт, потому что приходится учитывать действия США. Но о катастрофическом влиянии санкций говорить пока не стоит.

"Здесь, скорее, есть серьёзные риски для интересов Соединённых Штатов как крупного производителя и поставщика газа на рынке. Они сами же рубят сук, на котором сидят", — рассуждает Гривач.

Дело в том, что у газа как у топлива очень хорошие перспективы, в том числе долгосрочные. И знающие это покупатели уже присматриваются к поставщикам и их действиям, вырабатывая ответные "манёвры". Например, Китай методами шантажа принуждает заключать сделку с обязательной покупкой энергоносителей.

"Если энергоноситель будет по привлекательной цене и надёжен, его и так купят.Но когда ты специально создаешь условия, в которых покупка проходит "под дулом пистолета" или под угрозой санкций, то решаешь лишь среднесрочные задачи. А для долгосрочных возникают огромные риски", — резюмирует Гривач.

Специально для сайта "Правда. Ру".