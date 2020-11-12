Миронов: право на досрочную пенсию - циничный обман

Недоволен остался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов "нововведением", в рамках которого некоторым категориям жителей России предоставят право уйти на пенсию пораньше. По мнению политика, это не что иное, как "циничный обман".

Напомним: суть нововведения — в "предоставлении права" выйти на пенсию в 2021 году тем, кому осталось "дотерпеть" до пенсионного возраста один или два года. Для того, чтобы "заслужить" разрешение, нужно отработать не менее 20 или 25 лет (для женщин и мужчин соответственно). Есть и множество других ограничений.

"До принятия преступной и антинародной пенсионной реформы эти люди и так имели право выйти на пенсию в 55 — 60 лет. А теперь некоторым из них якобы предоставляют это право в виде исключения и подачки. Это циничный обман и несправедливость", — высказался политик.

Авторы идеи, по мнению Миронова, изобрели льготу, которой практически невозможно воспользоваться. Далее политик резюмировал: в "СР" будут добиваться того, чтобы возраст выхода на пенсию вернули к прежним значениям.