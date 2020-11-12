Точечный удар: американцы атакуют "Газпром" санкциями

Американские санкции по "Северному потоку — 2", ранее "накрывающие" почти всю Европу, становятся более точечными. В США определили главного виновника — компанию "Газпром" — и намерены усложнить ему жизнь по максимуму.

Свидетельства о том, что санкции вводятся даже не против России в целом, а конкретно против "Газпрома", появились уже давно. Из последних "новшеств": санкции, которые затронут компании-партнёры "Газпрома", имевшие неосторожность "засветиться" в проекте.

При этом доступные прессе Германии "чёрные списки" не содержат ни одной немецкой компании, передают СМИ страны. Более того: последний пакет санкций и вовсе уточняет "зону поражения": на Германию ограничения не распространят.

Санкции, к слову, ожидаются не только в процессе строительства, но и после: если "СП — 2" всё-таки сдадут, то в США "автоматом" введут санкции, придуманные ещё в прошлом году, сообщал ранее сенатор от штата Техас Тед Круз.

Таким образом, Штаты постепенно "прицеливаются", и для "Газпрома" могут и в самом деле настать сложные времена. Перекроет ли горечь санкций выгода от "СП — 2" — вопрос открытый…

По материалам сайта ytro. ru.