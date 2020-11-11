Собянин о последствиях коронавируса: "На уровне мировой войнушки"

Своим видением ситуации в мировой экономике поделился мэр Москвы Сергей Собянин. Выступая в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", мэр охарактеризовал текущий пандемийный кризис весьма яркими терминами.

"В мире ВВП схлопнулся существенно — на 5-7%. Ну, когда такое было? Это на уровне мировой войнушки. Это нешуточная история", — высказался Собянин.

Однако даже такое "схлопывание" — не повод впадать в панику и драматизировать, уверен чиновник. Ресурсы современной экономики предполагают в том числе оперативное восстановление. Надо лишь дождаться, когда закончится пандемия коронавируса.

"Это событийная история — прошла пандемия и начался рост", — заявил Собянин.

Напомним: по оценке Bloomberg, мировая экономика просядет из-за коронавируса ещё сильнее, чем в годы Великой депрессии, а до 2022 года ждать "отката" мирового ВВП к докризисным уровням не стоит. Эксперты ожидают падения объёмов мировой торговли по итогам 2020 года примерно на 30%.

По материалам сайта regnum. ru.