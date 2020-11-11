Рассказывая о ситуации на Дальнем Востоке, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил: отток жителей не удалось остановить и в 2020 году, но из-за пандемии он несколько снизился. Конечно же, мгновенно проблему не решить, но возможности у властей есть.
Что власти могут сделать в режиме "здесь и сейчас", чтобы остановить отток населения из региона? Мнением делится Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Только на "Правде.Ру".
"Проблема оказалась совершенно новой для нашего российского менталитета.
Потому что если в течение нескольких столетий у нас был дрейф на Восток, то начиная с 90-х годов XX столетия мы наблюдаем прямо противоположную тенденцию. И понять ее глубинные основания не всегда удаётся даже при анализе той информации, которая является доступной", — рассказывает эксперт.
Причинами оттока населения стоит считать сочетание факторов, часть которых можно отрегулировать, уверен эксперт. Но другая часть, к сожалению, остается вне инструментов управления — это факторы, связанные с ментальностью.
Ситуация в стране, к слову, сейчас уникальна: Россия в настоящее время испытывает момент демографического сжатия.
"Если раньше население росло, наблюдался естественный прирост населения, и некоторый избыток этого прироста можно было бы перераспределять по большой территории, то в условиях демографического сжатия такого избытка населения нет, это тоже сдерживает возможности решения задачи удержания населения на Дальнем Востоке", — уточняет момент Климанов.
Климанов обрисовал картину:
Но стоит понимать, подчёркивает эксперт: механизм какого-то экономического стимулирования должен быть несколько иным, нежели просто точечная помощь инвесторам в части создания рабочих мест или получения каких-то преференций на локальных участках. Потому что пока нет понимания той невыгодности, в которой оказываются регионы Дальнего Востока в чисто рыночных условиях.
"То же самое и с населением.
Есть, например, известная программа "Дальневосточный гектар". Число земель, полученных в рамках этой программы, не превышает даже площади Москвы в её старых границах.
Это совсем мизерная часть земли, которая заинтересовала людей, готовых там укорениться", — рассказывает Климанов.
Простое сравнение: на 2/5 территории страны проживает население, равное 2/3 от населения российской столицы — восемь с небольшим миллионов человек.
Какие же стоит ввести меры поддержки? У эксперта есть ответ, это:
"В целом, мне кажется, недооценка ситуации на Дальнем Востоке сейчас всплыла в качестве актуальной повестки.
Во-первых, в августе состоялась огромная экспедиция туда во главе с премьер-министром, и по результатам этой экспедиции было дано достаточно много поручений, в том числе необычных для деятельности правительства в части развития Дальнего Востока.
И во вчерашних переназначениях министров — не только в назначении нового министра по делам Дальнего Востока и Арктики, но и в выступлении других новых министров звучала дальневосточная тематика.
Об этом говорил вице-премьер Новак, об этом говорил министр транспорта Савельев, везде так или иначе возникала дальневосточная тематика как одна из приоритетных в деятельности отдельных федеральных структур, не только соответствующего профильного министерства", — резюмирует Климанов.
Специально для "Правды.Ру".
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