"Наступят времена почище": власти вспомнили про Дальний Восток?

Рассказывая о ситуации на Дальнем Востоке, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил: отток жителей не удалось остановить и в 2020 году, но из-за пандемии он несколько снизился. Конечно же, мгновенно проблему не решить, но возможности у властей есть.

Что власти могут сделать в режиме "здесь и сейчас", чтобы остановить отток населения из региона? Мнением делится Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС. Только на "Правде.Ру".

"Момент демографического сжатия": почему людей на Дальнем Востоке всё меньше?

"Проблема оказалась совершенно новой для нашего российского менталитета. Потому что если в течение нескольких столетий у нас был дрейф на Восток, то начиная с 90-х годов XX столетия мы наблюдаем прямо противоположную тенденцию. И понять ее глубинные основания не всегда удаётся даже при анализе той информации, которая является доступной", — рассказывает эксперт.

Причинами оттока населения стоит считать сочетание факторов, часть которых можно отрегулировать, уверен эксперт. Но другая часть, к сожалению, остается вне инструментов управления — это факторы, связанные с ментальностью.

Ситуация в стране, к слову, сейчас уникальна: Россия в настоящее время испытывает момент демографического сжатия.

"Если раньше население росло, наблюдался естественный прирост населения, и некоторый избыток этого прироста можно было бы перераспределять по большой территории, то в условиях демографического сжатия такого избытка населения нет, это тоже сдерживает возможности решения задачи удержания населения на Дальнем Востоке", — уточняет момент Климанов.

Что власти делают сейчас?

Климанов обрисовал картину:

создаются условия для возникновения новых рабочих мест и разного рода инструменты привлечения инвесторов;

действуют территории опережающего социально-экономического развития, особые экономические зоны;

вводятся налоговые преференции в части региональных инвестиционных проектов, действует режим "свободного порта".

Но стоит понимать, подчёркивает эксперт: механизм какого-то экономического стимулирования должен быть несколько иным, нежели просто точечная помощь инвесторам в части создания рабочих мест или получения каких-то преференций на локальных участках. Потому что пока нет понимания той невыгодности, в которой оказываются регионы Дальнего Востока в чисто рыночных условиях.

"То же самое и с населением. Есть, например, известная программа "Дальневосточный гектар". Число земель, полученных в рамках этой программы, не превышает даже площади Москвы в её старых границах. Это совсем мизерная часть земли, которая заинтересовала людей, готовых там укорениться", — рассказывает Климанов.

Простое сравнение: на 2/5 территории страны проживает население, равное 2/3 от населения российской столицы — восемь с небольшим миллионов человек.

Что стоит сделать дополнительно?

Какие же стоит ввести меры поддержки? У эксперта есть ответ, это:

работа по обеспечению транспортной доступности региона;

модернизация "Дальневосточного гектара";

использование административных инструментов, например, набор на бюджетные места в вузы;

разработка новых механизмов инвестиционной активности;

учёт издержек на природные условия (тайфуны, штормы).

Дальневосточная тематика как одна из приоритетных

"В целом, мне кажется, недооценка ситуации на Дальнем Востоке сейчас всплыла в качестве актуальной повестки. Во-первых, в августе состоялась огромная экспедиция туда во главе с премьер-министром, и по результатам этой экспедиции было дано достаточно много поручений, в том числе необычных для деятельности правительства в части развития Дальнего Востока. И во вчерашних переназначениях министров — не только в назначении нового министра по делам Дальнего Востока и Арктики, но и в выступлении других новых министров звучала дальневосточная тематика. Об этом говорил вице-премьер Новак, об этом говорил министр транспорта Савельев, везде так или иначе возникала дальневосточная тематика как одна из приоритетных в деятельности отдельных федеральных структур, не только соответствующего профильного министерства", — резюмирует Климанов.

Специально для "Правды.Ру".