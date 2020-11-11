Песков рассказал, почему "обнуление" стало словом года

Своим мнением по поводу слов года (ими стали "обнуление" и "самоизоляция") поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политик отметил: такой выбор понятен, потому что поправки в Конституцию стали важнейшим событием.

"В политической жизни, наверное, поправки в Конституцию были чрезвычайно важным событием в нашей внутренней политике и в жизни страны в целом. Преуменьшать их значение нельзя и невозможно", — высказался Песков.

Однако Песков задался вопросом: почему же из всех возможных вариантов в итоговые "протоколы", а затем и в "слова года" попало именно "обнуление"? По его мнению, объяснить эту ситуацию стоит социологам.

Напомним, что слова года выбирали эксперты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина. И "обнуление", и "самоизоляция" показали взрывной рост популярности: более чем в десять раз.

По материалам сайта ura. news.