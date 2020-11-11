"Справедливая Россия": локдаун в виде каникул добъёт экономику

Идею "Коммунистов России" о продлении новогодних каникул до 24 января раскритиковали депутаты фракции "Справедливая Россия".

По мнению руководителя "СР", в Алтайском краевом законодательном собрании Александра Молотова, подобный вариант слишком уж напоминает локдаун, и экономика такого напряжения не выдержит.

Комментируя идею коммунистов, Молотов отметил: коммунисты желают в первую очередь напомнить о себе, поскольку выборы 2020 года прошли для них не слишком удачно. Депутат считает, что очень важно понимать баланс: если на 24 дня закрыть все фирмы, то это "развалит экономику".

"Закрыто всё и вся — это не вариант. Это окончательно добьёт экономику, даже если какие-то деньги людям платить. Хотя никто этого делать и не будет", — уверен Молотов.

Напомним: идея поступила от председателя ЦК партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина, который предложил не только продление каникул, но и оплату "новых выходных" как рабочих дней.

По материалам сайта regnum. ru.