"В целом - обычный процесс": мнение эксперта о перестановках Мишустина

Состоявшиеся отставки министров — не следствие того, что они не исполняли поручения главы государства, а так называемый ротационный процесс, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Для непосвящённого человека чехарда в правительстве выглядит очередной бесполезной рокировкой. Есть ли в "команде Мишустина" какие-то интересные моменты, которые стоило бы выделить прессе?

Рассказывает Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем, специально для читателей "Правды.Ру".

"В целом это обычный административный процесс"

"В данном случае это именно не отставки, а перестановки, потому что почти никто не уволен. Кто-то сменил один министерский пост на другой, кто-то стал вице-премьером, кто-то стал полпредом. Как-то перераспределены задачи", — рассказывает Журавлёв.

Эксперт уверен: можно спорить о соответствии "личные качества — должность", но в целом это обычный административный процесс, а не великая политика.

"Мишустин соберёт свою команду, когда из правительства уйдет Силуанов, когда из правительства уйдут фигуры, которые по своему весу и влиянию больше, чем он, тогда можно будет говорить о "своей команде". Потому что есть Силуанов, есть первый вице-премьер, бывший помощник Путина по экономике, Белоусов. Он-то куда более влиятельная фигура, куда более близкая, чем Мишустин, президенту", — комментирует Журавлёв.

Именно тогда, когда эти фигуры будут сдвинуты, можно будет говорить о своей команде. А каких-то резких изменений пока ждать не стоит, резюмирует Журавлёв.

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