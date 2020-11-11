Состоявшиеся отставки министров — не следствие того, что они не исполняли поручения главы государства, а так называемый ротационный процесс, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Для непосвящённого человека чехарда в правительстве выглядит очередной бесполезной рокировкой. Есть ли в "команде Мишустина" какие-то интересные моменты, которые стоило бы выделить прессе?
Рассказывает Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем, специально для читателей "Правды.Ру".
"В данном случае это именно не отставки, а перестановки, потому что почти никто не уволен. Кто-то сменил один министерский пост на другой, кто-то стал вице-премьером, кто-то стал полпредом. Как-то перераспределены задачи", — рассказывает Журавлёв.
Эксперт уверен: можно спорить о соответствии "личные качества — должность", но в целом это обычный административный процесс, а не великая политика.
"Мишустин соберёт свою команду, когда из правительства уйдет Силуанов, когда из правительства уйдут фигуры, которые по своему весу и влиянию больше, чем он, тогда можно будет говорить о "своей команде".
Потому что есть Силуанов, есть первый вице-премьер, бывший помощник Путина по экономике, Белоусов. Он-то куда более влиятельная фигура, куда более близкая, чем Мишустин, президенту", — комментирует Журавлёв.
Именно тогда, когда эти фигуры будут сдвинуты, можно будет говорить о своей команде. А каких-то резких изменений пока ждать не стоит, резюмирует Журавлёв.
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