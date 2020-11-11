Смена президента США — не повод думать, что Китай отвернётся от России. Стратегическое партнёрство Москвы и Пекина с каждым годом крепнет и ширится, так что волноваться не стоит. Об этом рассказали аналитики китайского издания Global Times.
По данным журналистов Global Times, в Москве и Пекине прекрасно понимают "новый мир", который будет строить Джо Байден в частности и демократы в целом. Ни Китай, ни Россия не собираются вмешиваться в избирательный процесс Штатов и никогда не делали этого ранее, дополняют в Global Times.
"Китай и Россия всегда безосновательно обвинялись некоторыми силами внутри США во "вмешательстве в американские выборы", и обе страны разделяют общую позицию невмешательства во внутренние дела США.
Так что теперь они очень осторожны, а не приветствуют победу Байдена слишком поспешно вместе с западным либеральным миром", — уточнил ситуацию ведущий научный сотрудник отдела экономических исследований России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Цзян Цзин.
По материалам сайта regnum. ru.
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