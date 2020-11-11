Новые американские санкции по "СП-2": что внутри?

"Северный поток — 2", который стал для США воротами, закрывшими выходы на газовый рынок ЕС, снова подвергается атаке санкциями. Помимо уже анонсированных ранее мер, в Вашингтоне решили наказать участников проекта "на перспективу".

Суть нового варианта санкций: все компании, которые будут работать с российскими судами, "замешанными" в строительстве, получат в бубущем проблемы с сертификацией. О новшестве рассказали в американском Конгрессе.

"Санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2" коснутся страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами после завершения проекта", — уточняют журналисты Bloomberg.

Интересно, что санкции включат не куда-нибудь, а в закон "О государственной обороне" на 2021 год, отмечают в СМИ. Единственная страна, которая окажется "в домике" — Германия, на неё запреты и ограничения не распространят.

По материалам сайта ura. news.