Дышите глубже: проект "Чистый воздух" скорректировали

Федеральный проект "Чистый воздух", который регулирует вопросы экологии и в рамках которого уже к 2030 году обещают улучшения, скорректирован. Корректировки направлены на более "точную" работу: например, теперь будут использоваться фактические, а не заранее рассчитанные данные.

"По расчету, всё получается неплохо, а дышать нечем", — отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Напомним: цель "Чистого воздуха" заключается в снижении количества вредных веществ, которые характерны для многих городов и весьма опасны для здоровья человека.

Самая сложная ситуация в таких городах, как Челябинск, Череповец и Нижний Тагил, однако и в других городах активисты и защитники экологии часто жалуются на массовую вырубку деревьев, расширение трасс и постройку заводов без должного очистного оборудования.

Владимир Путин, работая с "Чистым воздухом", чётко обозначил цель: к 2030 году выбросы опасных веществ нужно снизить на 50%.

По материалам сайта rg. ru.