Путин: надо противостоять радикализации молодёжи и наркотикам

Выступая в рамках саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), Владимир Путин затронул и тему работы с молодёжью. По мнению российского президента, важно не позволить молодому поколению радикализироваться.

"Радикализация в среде молодежи, связанная с рядом факторов, сейчас не буду их перечислять, мы их все хорошо очень знаем. Мы должны не только их знать, но и противостоять этим угрозам", — уверен российский лидер.

Напомним: ранее на тему проблем радикализации молодёжи проводилось множество исследований. Например, в рамках "Юнеско" важное значение специалисты придавали работе по "воспитанию в сети Интернет".

"ЮНЕСКО представит предложение на разработку комплексного показательного проекта, который опирается на имеющийся опыт и направлен на расширение прав и возможностей молодых людей с целью противостоять радикализации и экстремизму в сети Интернет", — уточняется на сайте организации.

Также Путин подчеркнул, что важна и тема незаконного оборота наркотиков. Даже пандемия коронавируса не смогла "заморозить" каналы сбыта, что негативно сказывается на той же молодёжи.

"Сейчас всё внимание человечества приковано к пандемии коронавирусной инфекции, но проблема наркотиков никуда не исчезла, она остаётся, и нельзя её забывать. Нужно бороться с этим", — уточнил Путин.

По материалам сайта ria.ru.