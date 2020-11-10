"Сделаем ракету, а запускать нечего": почему критикуют "Роскосмос"

Несмотря на недовольство Владимира Путина работой по сразу нескольким программам "Роскосмоса", гендиректор компании Дмитрий Рогозин не унывает и находит время не только на планирование будущего российской космонавтики, но и на написание песен.

Для творчества, как оказалось, на сайте "Роскосмоса" предусмотрен целый раздел, в котором можно найти минимум пять композиций за авторством Рогозина.

Песни — это здорово, но как в целом обстоят дела с отечественной космонавтикой с точки зрения политики? Илон Маск собрался на Марс и создаёт частный космический корабль, а Рогозин пишет песни и говорит, что "всё идёт по плану". Не пора ли спросить с него за эффективность?

Рассказывает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Только на "Правда. Ру".

"Америка нас давным-давно обогнала"

"Начну с конца. Америка давным-давно обогнала: в 1965 году. Только нам не говорят про это. Сейчас Америка в космосе делает больше, чем все остальные страны, вместе взятые. Далее с большим отрывом идут Китай и Европа, которые примерно на равных, а на четвёртом месте находится Российская Федерация", — рассказывает Моисеев.

Что касается эффективности космической деятельности, то последние несколько лет они катастрофические, уверен эксперт. Мы практически потеряли свою долю мирового космического рынка.

Мы запускали спутники, космонавтов, мы продавали двигатели по большому контракту. Всё это закончилось. Остались очень маленькие контракты, которые даже незаметны на графиках. Все графики, которые показывают интенсивность пуска, выведенную массу груза на орбиту, — в последние годы это резкое падение вниз.

С появлением Рогозина скорость ухудшения ситуации резко увеличилась.

Сделаем ракету - а запускать нечего?

"Рогозин пустился в дискуссии вместо того, чтобы, как положено среди больших чиновников, молча выслушать критику, принять к сведению, сказать, что исправлюсь. Он начал оправдываться, что не принято", — комментирует Моисеев.

По мнению эксперта, можно выделить две ключевые точки, которыми нужно заниматься в любом случае: "Ангару" и ГЛОНАСС. А вот про более амбициозные проекты — "Сферу" и сверхтяжёлую ракету — стоит сказать отдельно.

"Сверхтяжёлая ракета-носитель по всем официальным оценкам (не моим, хотя я согласен), которые правительству делаются, "съест" от 1 до 1,5 триллионов рублей. Так вот: 1,5 триллиона рублей (точнее, 1,4) — это стоимость всей десятилетней космической программы Российской Федерации, начиная с 2016-го, заканчивая 2025 годом, на 10 лет вперед", — уточняет цифры Моисеев.

Теперь предположим, продолжает эксперт, что мы решили выделить эти 1,5 триллиона рублей на сверхтяжёлый носитель. 10 лет мы будем делать только его, потому что на всё другое не останется ни кадров, ни денег.

"Сделаем, предположим. Раньше делали, сейчас можем сделать. Что она будет запускать, если 10 лет ничего не делали, и сейчас нечего запускать?", — задаётся вопросом Моисеев.

"Все бухгалтеры встанут на уши"

Если посмотреть на последние данные, отмечает эксперт, то "Роскосмос" не может истратить даже тех денег, которые ему традиционно даются на федеральную космическую программу.

"Сейчас почти год заканчивается, а где-то около 50% запланированных денег истрачено. Организационно это очень большое нарушение. Все бухгалтеры встанут на уши, скажут, что это на грани преступления. Потому что если деньги получены, но не израсходованы, значит кто-то этих денег не получил", — уверен Моисеев.

Деньги осели на счетах "Роскосмоса" — и деньги это большие. Такие вещи как раз и вызывают недовольство со стороны руководства, резюмирует эксперт.

Специально для "Правды. Ру".